Солдат ООН заподозрили в причастности к распространению опасного вируса Вирусолог Жемчугов заявил, что солдаты ООН причастны к распространению холеры

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Солдаты ООН причастны к распространению холеры, заявил «Радио 1» вирусолог Владислав Жемчугов. По словам врача, изначально они завезли это опасное заболевание на Карибские острова.

Холера вообще была ликвидирована, а в последние годы произошло обострение. Это началось с Кариб, где было мощное землетрясение и нарушилась система воды канализации. Туда холеру завезли солдаты ООН, — рассказал Жемчугов.

Он отметил, что заболевание начало распространяться по странам Ближнего Востока. Он также добавил, что в СССР создали противочумную вакцину, которая блокирует действие тонкой кислоты, в результате чего жидкость в организме практически полностью исчезает. На основе данного токсина был разработан холерный токсин — высокоэффективная вакцина, уточнил врач.

Иммунолог Владислав Жемчугов ранее заявил, что в России не ожидается эпидемия холеры. Он отметил, что постковидная система мониторинга в стране работает эффективно, поэтому оснований для беспокойства нет.