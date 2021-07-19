Солдат рассказал о расправах над советскими военными в Чехословакии

Над солдатами-срочниками, которые служили в Чехословакии до вывода советских войск из Европы, местные военнослужащие учиняли расправы. Об этом рассказал рядовой Алексей Баландин в интервью Lenta.ru.

Баландин служил в Чехословакии в 1988–1990 годах. Он отметил, что советским срочникам запрещали выходить из части без сопровождения офицеров. Ушедшие в самоволку солдаты часто не возвращались в часть, позже их тела находили в лесу.

На груди им выцарапывали гвоздём силуэт звезды. Такие случаи были, и нас строго-настрого предупреждали никуда не бегать, — сказал Баландин.

Он добавил, что во время редких выходов в город видел листовки с антисоветскими карикатурами и лозунгами «Русские, убирайтесь!».

Ранее в Москве на выставке «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 — 22 июня 1941» были представлены документы, в которых говорится о том, что в 1939–1940 годах Англия и Франция готовились нанести удар по СССР с целью уничтожения бакинских нефтепромыслов.

Согласно одному из документов, Англия и Франция были обеспокоены тем, что после подписания договора о ненападении между Германией и СССР Третий рейх усилится за счёт поставок из советских республик. В первую очередь речь шла о нефти. В связи с этим Англия и Франция планировали уничтожить бакинские нефтепромыслы, разбомбить порты в Чёрном море, Туапсе и Батуми.