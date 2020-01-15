Бывший британский солдат, открытый гомосексуал Джеймс Уортон рассказал, как герцог Сассекский защитил его от нападок сослуживцев.
Принц Гарри был командиром танка в 2008 году и как-то раз при общении с военным заметил, что тот чем-то озадачен. Внук королевы Великобритании Елизаветы II спросил у Уортона, в чём проблема. Солдат рассказал ему об издёвках со стороны сослуживцев, после чего принц Гарри провёл беседу с обидчиками Уортона,
Гарри отчитал их, и они оставили меня в покое, — поделился экс-военный.
В сентябре 2018 года кузен королевы Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен женился на своём партнёре Джеймсе Койле. Подготовкой торжества паре помогала заниматься экс-супруга лорда Пенни, которая прожила с ним 24 года, писал NEWS.ru.
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