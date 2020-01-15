https://static.news.ru/photo/1771e3b0-3837-11ea-b1cd-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший британский солдат, открытый гомосексуал Джеймс Уортон рассказал, как герцог Сассекский защитил его от нападок сослуживцев.

Принц Гарри был командиром танка в 2008 году и как-то раз при общении с военным заметил, что тот чем-то озадачен. Внук королевы Великобритании Елизаветы II спросил у Уортона, в чём проблема. Солдат рассказал ему об издёвках со стороны сослуживцев, после чего принц Гарри провёл беседу с обидчиками Уортона, отмечает Forces Network.

Гарри отчитал их, и они оставили меня в покое, — поделился экс-военный.

В сентябре 2018 года кузен королевы Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен женился на своём партнёре Джеймсе Койле. Подготовкой торжества паре помогала заниматься экс-супруга лорда Пенни, которая прожила с ним 24 года, писал NEWS.ru.