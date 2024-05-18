В Китае восхитились неожиданным ходом Путина, поставившим Лондон на колени Sohu: Путин выдвинул ультиматум в ответ на угрозы Лондона

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин пошел на обострение в ответ на заявления Великобритании о праве наносить удары оружием Лондона по российским регионам, пишет китайское издание Sohu. По мнению обозревателей, он повел себя нестандартно, решив навсегда обозначить, чем обернутся провокации Британии. Как сообщают китайские журналисты, по сути, Кремль поставил Британии ультиматум.

Несколько дней назад российский МИД вызвал британского посла Найджела Кейсе на разговор и, похоже, он был крайне неприятен для дипломата из туманного Альбиона. Представитель Британии провел в офисе российского внешнеполитического ведомства порядка получаса и возвращался оттуда с потерянным лицом, — пишет Sohu.

Издание отмечает, что Путин заставил Лондон снизить градус риторики, приказав провести учения с применением нестратегических ядерных сил. Кроме того, было принято решение о приеме на вооружение баллистической ракеты «Булава». Это подтверждает серьезность сигнала от России, говорится в материале.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призвал западных лидеров «пересидеть» Путина в рамках конфликта на Украине. По словам британского политика, Запад должен принять более жесткую позицию по отношению к РФ.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ заявил, что Кэмерону следует быть аккуратнее в выражениях. Он добавил, что в бытность президентом России был знаком лично с Кэмероном и неплохо помнит того на посту премьера Британии. И теперь удивлен проявленной русофобией бывшего коллеги.