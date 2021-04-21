Sohu: Прагу обескуражили российские контрмеры на высылку дипломатов

https://static.news.ru/photo/6518ae6a-a342-11eb-a611-96000091f725_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Китайские журналисты из издания Sohu написали, что Прагу обескуражил ответ официальной Москвы на высылку российских дипломатов. Также сотрудники азиатских СМИ назвали истинную цель действий чешских властей.

в Sohu напомнили, что не так давно американское правительство ввело очередной пакет санкций в отношении РФ. Этот шаг сделал ещё более напряжёнными отношения между странами. После введения ограничительных мер другие государства также присоединились к антироссийскому лагерю.

Чехия выслала 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которых обвинила в работе на российские спецслужбы. В ответ Москва выдворила 20 сотрудников чешского посольства. При этом в РФ обвинения назвали возмутительными и голословными. Как пишут китайские журналисты, Прага была обескуражена. В Чехии выдвинули Москве ультиматум и потребовали вернуть дипломатов, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного. Также чешские власти сообщили, что российские действия могут привести к дальнейшей эскалации ситуации.

Издание напоминает, что сокращать дипломатическое представительство начала именно Прага, используя в качестве формального повода взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Однако на протяжении семи лет Чехия не вводила санкции против РФ. И всё потому, что для этого не выпадало подходящего момента.

Только после прихода к власти Байдена Чехия пошла по пути Соединенных Штатов, которые ввели очередные антироссийские санкции, и объявила о высылке российских дипломатов. Таким образом, цель чешских санкций против России — угодить США и показать американцам твердую позицию Чехии в отношении России. Но Чехия явно недооценила реакцию Москвы. Россия взяла нож и убила курицу, предупреждая западных волков не нападать, — пишут китайские эксперты.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Прага должна понимать, что ультиматумы в адрес официальной Москвы неприемлемы и недопустимы. В России допускают, что Чехия, совершая соответствующие действия, просто выполняет определённый заказ и делает оголтелые антироссийские заявления, которые являются обычным набором слов.