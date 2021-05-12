Sohu: НАТО приблизилось к красной линии Путина

https://static.news.ru/photo/a12770b4-b335-11eb-8ff8-96000091f725_660.jpg Фото: NATO/flickr.com

Американские военные и НАТО устраивают провокационные учения у границ России. Они приближаются к красной линии, проведённой российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Агрессивное поведение западных стран вызывает у мирового сообщества опасения. Ведь, по сути, НАТО приближается к красной линии, проведённой Россией, — отмечают китайские эксперты.

По их словам, 9 мая, когда Россия отмечала День Победы, военный корабль Hamilton, принадлежащий ВМС США, совершал манёвры в Чёрном море, недалеко от границ страны. Официально заявлялось, что американские военные проводили совместные учения с украинскими пограничниками, но в Китае уверены, что так Вашингтон пытался оказать давление на Москву. Эта попытка провалилась: российский корвет проекта 22160 «Павел Державин» встретил американский корабль в Чёрном море.

Очевидно, что российская сторона очень недовольна действиями США и Украины на своём пороге, — пишут журналисты.

Они напоминают, что Запад продолжает устраивать провокации в стратегически важных регионах около российских границ. К ним относятся учения блока НАТО «Защитник Европы — 2021». Китайские эксперты отмечают, что Вашингтон хочет использовать Киев в ходе конфронтации с Москвой. На это указывает визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, в ходе которого политик заверил украинскую сторону в поддержке.

В Sohu отметили, что президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию дал понять, что территориальный суверенитет, геополитические и стратегические интересы Москвы не могут быть нарушены. Китайские эксперты убеждены, что красная линия пролегает вдоль российско-украинской границы, тем более что напряжённость в регионе нарастает. Журналисты считают, что Запад не сможет перейти черту.

[Президент США Джо] Байден затеял игру с огнём, и теперь ему следует быть осторожным, поскольку он разозлил Россию и ни к чему хорошему это не приведёт, — отмечают аналитики издания.

21 апреля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию упрекнул западные страны в попытках задеть Россию. Он сравнил такие выпады с шакалом Табаки, который пытался угодить тигру Шерхану, из книги «Маугли» Редьярда Киплинга. Председатель Госдумы Вячеслав Володин убеждён, что сигнал российского лидера о красной черте однозначно услышат те западные силы, которым он был послан.