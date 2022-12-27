Согласно аналитике Google, Россия не находится в центре мирового внимания Если судить по новостям, то кажется, что за событиями на Украине следят все. Но американцам куда интереснее Илон Маск, а китайцам — тайваньский вопрос

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Элмо — кукла из международного телешоу «Улица Сезам»

Поисковая система Google составила «годовой отчет» о том, какие тренды оказались самыми популярными в интернете в течение 2022 года, опираясь на частоту поисковых запросов. Что интересно, самые громкие скандалы часто оказывались однодневками, в то время как «скучные» или закулисные события на самом деле становились решающими для ситуации в мире.

Поисковые запросы отражают пестрое разнообразие интересов тех, кто их делает, — поэтому в таблице Google Trends рядом оказались и ЧМ по футболу, и массовые расстрелы в США, и события на Украине, и ураган «Иэн», и десятки других событий, на которые оказался так богат уходящий год.

Одни из этих трендов выстрелили пусть мощно, но только по одному разу. Другие оставались в фокусе внимания пользователей интернета в течение нескольких месяцев или даже на протяжении года.

Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press Футболист Лионель Месси (Аргентина) в финале чемпионата мира по футболу в Катаре

В категорию долгоиграющих событий попали, по понятным причинам, в первую очередь проблемы и персоналии, которые никак не давали о себе забыть просто в силу того, что они часто оказываются в публичном поле. Лидерами оказались следующие процессы и личности:

инфляция;

цены на энергоносители;

изменения климата;

нелегальная иммиграция;

Дональд Трамп;

Джо Байден;

Канье Уэст, часто в связке с именами Ким Кардашьян или Алекса Джонса (во второй половине года);

однополые браки, гендерные и расовые вопросы.

В силу приоритета англоязычного интернета темы, которые находятся в центре внимания, например в России, показывали лишь эпизодические всплески интереса к ним за пределами Рунета. Само слово «Россия» в трендах Google выходило на первые строчки только в течение нескольких недель, в основном в конце февраля — начале марта, в связи с началом российской СВО на Украине (запросы «Украина» в точности дублируют по времени и частоте запросы «Россия» или «российско-украинский конфликт»).

Фото: Xinhua/Global Look Press Спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине

Заметно и совпадение по времени пиков запросов слова «Россия» с запросом по имени «Бриттни Грайнер» — эти тренды шли в паре в связи с обменом американской баскетболистки на российского «оружейного барона» Виктора Бута. При этом имя самого Бута вне связки с именем Грайнер в тренды англоязычного интернета так и не выбилось даже на короткое время.

Вообще, связанные с Россией темы очень быстро уходят на «уровень фона» — что помимо прочего показывает, насколько судьбы и россиян, и украинцев на самом деле мало волнуют западный мир. Во всяком случае волнуют они точно меньше, чем такие персоны, как:

предприниматель Илон Маск;

сенатор Джо Манчин;

комик Питер Дэвидсон;

певица Тейлор Свифт;

криптомиллиардер Сэм Бэнкман-Фрид;

защитница прав секс-меньшинств Кирстен Синема.

Фото: Shutterstock Илон Маск купил Twitter за $44 млрд

Можно с уверенностью сказать, что такой же перекос наблюдается в любом национальном сегменте интернета — своя рубашка ближе к телу. Например, в «Синнете» (китаеязычном сегменте — а это не только КНР, отгороженная от WWW «Великим китайским файрволом», но также Тайвань, Сингапур и вся китайская диаспора хуацяо) главными трендами весь год оставались, по данным организации Freedom House, Олимпиада в Пекине, права человека, движение «Фалуньгун» (организация запрещена в РФ), тайваньская проблема и коронавирус.

Можно было бы подумать, что шансы удерживать долговременный интерес у публики имеют только тренды негативного или «поджигательского» характера. Но это, к счастью, не так.

Например, чемпионом-долгожителем поисковых запросов в 2022 году оказался мультяшный персонаж Элмо из бесконечного телевизионного сериала «Улица Сезам». Имя этого пушистого красного монстра запрашивали в Google все 365 дней года. При этом абсолютное число запросов по имени Элмо стабильно обгоняло «серьезные» темы в почти любой наугад взятый день года. (Это помимо прочего дает представление о том, какая именно возрастная категория является самым массовым пользователем интернета.)

Также персоной (уже реальной), интерес к которой не пропадал на протяжении всего года, была скончавшаяся в этом году королева Великобритании Елизавета II. В отличие от других персон, интерес к британскому монарху оставался стабильно высоким вне зависимости от того, совершала она какие-то конкретные поступки или нет. Это тот случай, когда имя и титул оказываются «ньюсмейкерами» вне связи с личностью их обладателя. Разумеется, пик запросов «Елизавета II» пришелся на дни после ее кончины в сентябре.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Прощание с королевой Великобритании Елизаветой II

Аналогичным образом в течение года (особенно второй его половины) не падало число запросов по словам «премьер-министр Великобритании». Это было вызвано чехардой в правительстве Соединенного Королевства, где за истекший год сменилось несколько глав кабинета, и впервые в истории его возглавил этнический индиец.

Поскольку аналитика Google Trends составляется преимущественно по самому массовому англоязычному сегменту Всемирной паутины, вполне естественно, что интересы североамериканской аудитории оказали на частоту поисковых запросов сильнейшее влияние. Благодаря аудитории из США (и в значительно меньшей мере Канады, Великобритании и других англоговорящих стран) постоянную подпитку получали запросы по темам, которые мало о чем говорят пользователям в других странах, например:

«Конвой Свободы» (выступления дальнобойщиков в Канаде против ковидных ограничений).

Скандал с разорившейся медицинской компанией Theranos, которая подделывала результаты анализов, его в США называют крупнейшей аферой XXI века.

Решения Верховного суда США (по однополым бракам, миграции и др.).

Расследование штурма Капитолия и беспорядков 6 января 2021 года.

Право на аборты.

Смертная казнь и помилования.

Рон Десантис (возможный кандидат в президенты США от республиканцев).

Фото: Shutterstock Захват Капитолия США (2021)

Что интересно, в первую полсотни трендов в англоязычном интернете не попал COVID-19, который два предыдущих года был безраздельным лидером поисковых запросов. Даже сообщения из Китая о новой вспышке эпидемии коронавируса уже не в состоянии изменить картину, поскольку это событие стало набирать обороты уже под занавес года. Если ситуация с эпидемией окажется действительно серьезной, аналитика отразит это уже в данных 2023 года.

Также в последние недели 2022 года отмечен стремительный рост запросов по слову «Иран». Это связано с сообщениями о том, что Москва и Тегеран якобы заключили договоренности по поставке иранских боевых беспилотников. Как и в случае с китайским коронавирусом, этот тренд, вероятно, перетечет на январь 2023 года.

Трендами в силу привязки к конкретным событиям эпизодически становились массовые запросы по темам «общечеловеческого» интереса. Это, как правило, были события из мира науки, техники, спорта и другие, как позитивные, так и не очень:

NASA (попадание зонда в астероид, облет Луны кораблем Orion и др.).

Зимние Олимпийские игры.

Обезьянья оспа.

Аномальные волны жары.

FIFA (в связи со скандальным ЧМ в Катаре).

Согласно аналитике Google, абсолютное число запросов по той или иной теме может никак не коррелироваться с «долголетием» данного тренда. Вспыхнувшая как сверхновая звезда новость может за короткий срок собрать больше просмотров, чем постоянно запрашиваемая, но вялотекущая тема.

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press Зимние Олимпийские игры — 2022

В категорию таких «проживших короткую, но яркую жизнь» трендов в 2022 году вошли совершенно несравнимые по значимости персоналии и события, как: