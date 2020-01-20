https://static.news.ru/photo/a25037a2-3b02-11ea-876c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Договорённости, достигнутые на конференции по Ливии в Берлине, способны помочь в восстановлении страны. Однако это может произойти, только если США, Франция и Германия будут их честно выполнять.

Такое мнение высказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, сообщает РИА Новости.

Участники конференции по Ливии в совместном итоговом коммюнике подтвердили приверженность невмешательству в конфликт. По словам депутата, саммит продемонстрировал лидерство России в глобальной политике. Благодаря предложениям президента РФ Владимира Путина обеспечено создание под эгидой ООН механизма из шести рабочих групп. Им предстоит выполнить условия для продвижения к миру политическими методами.

Есть надежда, что берлинские договорённости помогут восстановлению Ливии, разрушенной в 2011 году западным вмешательством, — отметила Панина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участники международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии 19 января согласовали эмбарго на поставки оружия в страну. Кроме того, согласованы шаги по установлению перемирия в Ливии и запуску международного механизма по урегулированию конфликта.