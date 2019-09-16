https://static.news.ru/photo/b03c17d8-c153-11e9-b86a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Расходы на содержание президента Украины и его кабинета в 2020 году будут равны 39,7 миллиона долларов, то есть — 986,6 миллиона гривен. Трата указанных средств уже внесена в проект бюджета.

Отмечается, что этот уровень расходов более чем на четыре процента превышает то, что в сумме будет потрачено на содержание президента и его кабинета в 2019 году.

Как передаёт ТАСС , изначально под данные цели государственный бюджет предусматривает годовую трату 947,2 миллиона гривен.

Ранее, как сообщал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе возможны лишь после вывода войск с этих территорий. Но прежде, по его мнению, нужно решить вопрос с обменом пленными. Об этом пойдёт речь на ближайшем саммите «нормандской четвёрки».