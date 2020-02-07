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Подавляющее большинство женщин в мире оказались неудовлетворены размером своей груди. К такому выводу пришла международная группа учёных, которая опросила женщин в 40 странах.

Выяснилось, что культурные различия не влияли на представление респонденток об идеальном размере груди. Больше всего на большой бюст жаловались жительницы Пакистана, меньше всего были удовлетворены своей грудью женщины из Туманного Альбиона.

Согласно результатам опроса, 70% респонденток имели различные претензии к своему бюсту: 23% хотели бы уменьшить свою грудь, 48% — увеличить. Всего учёные опросили 18 541 женщин. Их средний возраст составил 34 года.

Оказалось, больше всего своей грудью были недовольны молодые женщины с небольшим достатком, которые подвержены влиянию СМИ, сообщает «Профиль».

Ранее NEWS.ru писал, что беременная модель Люсия Лугомер пожаловалась на приступы удушья из-за большой груди.