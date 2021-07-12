Социолог рассказал, что новое правительство Афганистана готово к диалогу

На сегодняшний день многие не представляют, как реально действует новое руководство Кабула, и делают выводы по фейкам. На самом деле новое правительство готово отвечать за свои действия, так как понимает, чего от него ждут. Об этом «ПолитЭксперту» рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Все судят по фейкам. Отдельно снятые моменты разносятся по всему миру и дальше муссируются в голове. На самом деле сейчас открыто авиасообщение в Кабул. Получить визу можно в любом афганском консульстве, — отметил эксперт.

По мнению социолога, во всех частях Афганистана есть разные группировки и организации. Поэтому не стоит зацикливать своё внимание на отдельных эпизодах и преступлениях, которые не представляют официальную позицию руководства страны.

Почему, если сейчас Афганистан во всех СМИ стоит на первом месте, возникает ещё вопрос, давать им слово или нет. Они готовы отвечать. У них есть ответы на все вопросы. Они хорошо понимают, что от них ждут, — сообщил специалист.

По мнению Шугалея, новое правительство Афганистана необходимо признать. Россия понимает, что талибы контролируют достаточно крупную страну, поэтому заинтересована в хороших отношениях.

Кроме того, действующая кабульская власть, несмотря на имеющиеся «перегибы», смогла закончить беспорядки в стране и уже сейчас можно спокойно перемещаться по её территории, заключил социолог.

Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил, что Россия могла бы помочь в вопросе снижения санкционного давления и оказания помощи в восстановлении страны, если станет посредником между ООН и Кабулом.