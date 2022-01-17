«Социальное неравенство»: Фаучи объяснил ситуацию с COVID-19 в США

Высокое число заразившихся коронавирусом и умерших от его последствий за всё время пандемии объясняется неравным доступом к здравоохранению и нежеланием некоторых граждан выполнять «простые противоэпидемические меры». Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Его слова передаёт ТАСС.

В США наблюдается большое неравенство. У нас есть граждане, у которых нет доступа к медицинскому обеспечению, наблюдается более высокий уровень госпитализации и смертности среди меньшинств, — заявил он.

Фаучи добавил, что есть oдин очень неприятный для представителей органов здравоохранения и учёных фактор — высокий уровень противодействия обычным, простым для понимания мерам.

Нежелание носить маски, нежелание способствовать вакцинации. Если бы мы все вместе как общество соблюдали их, ситуация была бы намного лучше, — резюмировал он.

Ранее инфекционист заявил, что ситуация с ростом числа заражённых коронавирусом в Соединённых Штатах, вызванная новым штаммом коронавируса «омикрон», достигнет своего пика к концу января 2022 года. Он отметил, что на данный момент не существует гарантий того, что вспышка, вызванная «омикроном», приведёт «к завершению крупной вспышки». Специалист заявил, что, по имеющимся у учёных предварительным данным, новый вариант COVID-19 кажется «менее серьёзным», однако расслабляться не стоит, так как вирус «раньше уже нас обманывал».