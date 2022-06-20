Социалист Густаво Петро победил на выборах президента в Колумбии

Фото: Sebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Густаво Петро

В Колумбии впервые в истории на выборах президента побеждает социалист. Кандидат от левых — 62-летний Густаво Петро набрал 50,51% голосов после обработки 98,22% бюллетеней, сообщает РИА Новости.

Его соперник Родольфо Эрнандес, независимый кандидат, уже признал поражение. Действующий президент Иван Дуке поздравил Густаво Петро с победой. Он пообещал своему преемнику встретиться на днях, чтоб «инициировать гармоничный переход власти».

Густаво Петро — экономист по образованию, бывший участник повстанческого движения, сенатор и экс-мэр столицы. Он участвует в выборах в третий раз. Политик дважды жил за границей в вынужденном изгнании.

Ранее Колумбия получила статус одного из основных союзников США вне блока НАТО. Соответствующий документ подписал в понедельник, 23 мая, американский президент Джо Байден.