«Событие особого значения»: Пашинян в гостях у Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным в рамках двухдневного официального визита в Москву. Армянский премьер привёз с собой довольно представительную делегацию, поскольку помимо встречи с главой государства прошли переговоры и с другими представителями российских властей, в частности с главой кабмина Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Примечательно, что Москва, находясь в сильнейшей конфронтации с Западом, сумела не потерять роль арбитра в Закавказье. В Кремле встречу в нынешней международной обстановке назвали «событием особого значения».

Мосты между тремя сторонами

Формально визит Пашиняна в Москву приурочен к 30-летию дипломатических отношений между Россией и Арменией. Стороны подписали пакет документов, который призван укрепить их дальнейшее сотрудничество в области кибербезопасности, а также в энергетической, социальной, культурной и санитарной сферах. Но, очевидно, армянский премьер приехал в Москву не только за этим.

Главный вопрос в нашем регионе — это урегулирование карабахской проблемы, — сказал Пашинян в своём приветственном слове.

При этом Путин дал чётко понять, что о проблемах на Южном Кавказе он не забывает, несмотря на проблемы с Западом. По словам российского лидера, сложностей в регионе остаётся много и их надо решать. По итогам переговоров стороны в очередной раз подтвердили приверженность к соблюдению достигнутых ранее договорённостей и продолжению контактов вместе с азербайджанской стороной.

Никол Пашинян, Владимир Путин primeminister.am

Стороны договорились активизировать трёхстороннее взаимодействие Армении, России и Азербайджана в целях содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и в регионе в целом, — говорится в сообщении.

Путин и Пашинян условились активизировать деятельность трёхсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе. Вице-премьеры уже провели встречу на эту тему в Москве. Кроме того, российская сторона изъявила желание участвовать в проектах восстановления железнодорожной инфраструктуры Армении, что в целом должно ещё больше укрепить взаимодействие сторон в экономической сфере.

Что касается вопроса делимитации границы в Карабахе, а это одна из главных проблем в тамошнем урегулировании, то состоявшаяся 6 апреля в Брюсселе встреча Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля стала катализатором создания двусторонней комиссии по делимитации и вопросам безопасности в районе армяно-азербайджанской границы. Москва же призвала ускорить этот процесс, чтобы неопределённость в вопросе границ не препятствовала двустороннему взаимодействию Еревана и Баку.

МГ ОБСЕ воскресла?

Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на фоне украинского кризиса Франция и США отказались принимать участие в карабахском урегулировании в рамках Минской группы (МГ) ОБСЕ. Однако, подчеркнул министр, Москва без оглядки на коллег будет принимать активное посредническое участие в налаживании мира в регионе.

Сергей Лавров Сергей Булкин/NEWS.ru

Решимость России и стремление Пашиняна проводить «внешнюю политику сбалансирования» не остались незамеченными в Вашингтоне и Париже. Накануне посольство США в Ереване сообщило о готовности участвовать в переговорах по подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном «как в двустороннем формате, так и с партнёрами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ». О своём желании продолжать работу в рамках двусторонних переговоров и в МГ ОБСЕ заявил и МИД Франции.

Внимание на этом фоне привлёк один из пунктов в совместном заявлении Владимира Путина и Никола Пашиняна, касающийся «скорейшего решения насущных гуманитарных задач и нагорнокарабахского урегулирования политико-дипломатическими средствами».

Констатировали важность использования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с её международным мандатом, — сказано в заявлении.

Таким образом, российская сторона подтвердила, что карабахский конфликт требует урегулирования в том числе в рамках мандата МГ ОБСЕ. При этом Баку заявлял, что не считает нужным привлекать Минскую группу ОБСЕ к карабахскому урегулированию.

Военнослужащие Азербайджана на фоне ущелья Дашалты Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор центра политических исследований Сергей Марков заявил в беседе с NEWS.ru, что Азербайджан был против возобновления работы МГ ОБСЕ и, в частности, очевидной проармянской позиции Франции. Однако, по мнению эксперта, после начала военной спецоперации на Украине Баку тоже может изменить свою позицию в отношении этой организации, поскольку начал более активно взаимодействовать с ЕС.

Марков пояснил, чем может быть продиктована такая эволюция в отношении МГ ОБСЕ.

Россия стала играть главную роль посредника и была готова самостоятельно принимать участие в процессах на Южном Кавказе. Сейчас на фоне происходящего в мире Франция и США также отказались от МГ ОБСЕ и выступили с готовностью действовать обособленно от России, которую такой вариант не устроил. Москва желает вернуть сопредседателей на поле сотрудничества, — считает Марков.

Азербайджан, тем не менее, своими планами в первую очередь делится именно с Россией, которая остаётся главным модератором процесса урегулирования, заявил азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

Европа тоже хочет внести свои пять копеек, однако она принимает азербайджанский план, о котором в первую очередь узнаёт Москва. Азербайджан полон решимости вернуть мирную атмосферу и создать новые возможности с учётом новых реалий в регионе. Баку говорит о действиях, Ереван — о желаниях. В этом заключается принципиальная разница. У нас нет никакого резона противопоставлять Москву и Брюссель. Это не в традициях Баку, — сказал Аббасов. Тофик Аббасов азербайджанский политолог азербайджанский политолог

Понизит ли Ереван «карабахскую планку»

Несмотря на очевидные подвижки в нормализации отношений между Баку и Ереваном, недавняя «брюссельская встреча» лишь немного помогла сдвинуться с мёртвой точки на пути к миру. Хотя и стороны достигли весомого прорыва, в частности, было решено создать двустороннюю комиссию по делимитации общей границы и начать подготовку к мирному процессу, но принципиальный для Армении вопрос «статуса» Карабаха всё ещё бередит душу армянского общества.

В этих обстоятельствах миссия Пашиняна крайне сложна: с одной стороны, его ограничивают в действиях волнения внутри страны и активизация оппозиции с требованием сохранить право на самоопределение жителей Карабаха. С другой — присутствует давление Баку и мирового сообщества, призывающих подписать мирный договор и полностью урегулировать многолетний карабахский конфликт.

Никол Пашинян, Владимир Путин primeminister.am

Оказавшись на распутье, армянский премьер на прошлой неделе заявил о позиции международных партнёров республики, которые требуют пересмотреть традиционный подход к этому вопросу и, по сути, согласиться на все условия Баку.

Сегодня международное сообщество вновь нам говорит: немного опустите планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха для обеспечения широкой международной консолидации вокруг Армении и Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru). В противном случае международное сообщество просит не рассчитывать на него, — предупредил Пашинян.

Примечательно, что официальную позицию Еревана Пашинян не осветил, а лишь рассказал об ожиданиях внешнеполитических собеседников относительно положения дел на Южном Кавказе. Вероятно, таким образом Пашинян решил прощупать почву и начать поэтапную подготовку армянского общества к дальнейшим шагам.

В том же выступлении премьер подчеркнул, что последние действия Азербайджана лишь обосновывают борьбу Армении за статус Карабаха, который должен стать гарантией безопасности его жителей. Однако намёки армянских властей о снижении «планки» затмило какие-либо другие посылы.

Встреча лидеров в Москве подтверждает, что Россия не отказывается от той важной роли, которую она играет в регионе, особенно по вопросам урегулирования карабахской проблемы, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель Демократической партии Армении Арам Саргсян. По его словам, Путин чётко дал понять, что вопросы безопасности Карабаха очень важные вопросы и для Москвы.

Россия не будет уходить из Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru). Миротворческая миссия, которая сейчас находится в Карабахе, полагаю, будет продолжена. Однако вопрос полноценного урегулирования за несколько лет не решится, несмотря на приверженность сторон к подписанию мирного договора, — сказал Саргсян.

По его словам, на сегодняшний день есть много противоречий между Баку и Ереваном в вопросе статуса Карабаха и «сейчас должен решаться вопрос, как будет предоставлено его населению право на самоопределение». Саргсян полагает, что Россия будет играть важную роль в решении этого вопроса.

Оппозиция Пашиняна ориентирована на результат

Заявления Пашиняна оказалось достаточно, чтобы вызвать громкий резонанс в армянском обществе. Несколько сотен человек собрались 17 апреля на организованную оппозицией акцию на площади Свободы в центре Еревана. Митинг состоялся по инициативе лидера фракции «Честь имею» и экс-главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, который призвал граждан бороться в поддержку Карабаха. По его словам, наплыв людей и присутствие крупных сил полиции говорит о том, что «оппозиция на верном пути».

Я никуда отсюда не уйду, мы начинаем бессрочные акции протеста. Наша борьба во имя нашей страны, — сказал Ванецян во время протеста.

По словам противников властей, существует «дорожная карта» по отстранению нынешнего главы правительства и его команды. Однако делиться её пунктами с армянской общественностью оппозиция пока воздерживается. Впрочем, Ванецян подчёркивал, что «смена власти будет осуществлена под давлением улицы». По его словам, «через некоторое время вы будете ежедневно наблюдать за ходом и развитием этой и других акций протеста. Если народ нам поверит, а я убеждён, что поверит, и если каждый из нас внесëт свою лепту в эту борьбу, мы очень скоро добьёмся результата».