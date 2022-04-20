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«Событие особого значения»: Пашинян в гостях у Путина
Мир

«Событие особого значения»: Пашинян в гостях у Путина

Москва вновь активизировала контакты в рамках карабахского урегулирования
18:17, 20 апреля 2022
Фото: primeminister.am
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным в рамках двухдневного официального визита в Москву. Армянский премьер привёз с собой довольно представительную делегацию, поскольку помимо встречи с главой государства прошли переговоры и с другими представителями российских властей, в частности с главой кабмина Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Примечательно, что Москва, находясь в сильнейшей конфронтации с Западом, сумела не потерять роль арбитра в Закавказье. В Кремле встречу в нынешней международной обстановке назвали «событием особого значения».

Мосты между тремя сторонами

Формально визит Пашиняна в Москву приурочен к 30-летию дипломатических отношений между Россией и Арменией. Стороны подписали пакет документов, который призван укрепить их дальнейшее сотрудничество в области кибербезопасности, а также в энергетической, социальной, культурной и санитарной сферах. Но, очевидно, армянский премьер приехал в Москву не только за этим.

Главный вопрос в нашем регионе — это урегулирование карабахской проблемы,сказал Пашинян в своём приветственном слове.

При этом Путин дал чётко понять, что о проблемах на Южном Кавказе он не забывает, несмотря на проблемы с Западом. По словам российского лидера, сложностей в регионе остаётся много и их надо решать. По итогам переговоров стороны в очередной раз подтвердили приверженность к соблюдению достигнутых ранее договорённостей и продолжению контактов вместе с азербайджанской стороной.

Никол Пашинян, Владимир ПутинНикол Пашинян, Владимир Путинprimeminister.am

Стороны договорились активизировать трёхстороннее взаимодействие Армении, России и Азербайджана в целях содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и в регионе в целом,говорится в сообщении.

Путин и Пашинян условились активизировать деятельность трёхсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе. Вице-премьеры уже провели встречу на эту тему в Москве. Кроме того, российская сторона изъявила желание участвовать в проектах восстановления железнодорожной инфраструктуры Армении, что в целом должно ещё больше укрепить взаимодействие сторон в экономической сфере.

Что касается вопроса делимитации границы в Карабахе, а это одна из главных проблем в тамошнем урегулировании, то состоявшаяся 6 апреля в Брюсселе встреча Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля стала катализатором создания двусторонней комиссии по делимитации и вопросам безопасности в районе армяно-азербайджанской границы. Москва же призвала ускорить этот процесс, чтобы неопределённость в вопросе границ не препятствовала двустороннему взаимодействию Еревана и Баку.

МГ ОБСЕ воскресла?

Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на фоне украинского кризиса Франция и США отказались принимать участие в карабахском урегулировании в рамках Минской группы (МГ) ОБСЕ. Однако, подчеркнул министр, Москва без оглядки на коллег будет принимать активное посредническое участие в налаживании мира в регионе.

Сергей ЛавровСергей ЛавровСергей Булкин/NEWS.ru

Решимость России и стремление Пашиняна проводить «внешнюю политику сбалансирования» не остались незамеченными в Вашингтоне и Париже. Накануне посольство США в Ереване сообщило о готовности участвовать в переговорах по подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном «как в двустороннем формате, так и с партнёрами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ». О своём желании продолжать работу в рамках двусторонних переговоров и в МГ ОБСЕ заявил и МИД Франции.

Внимание на этом фоне привлёк один из пунктов в совместном заявлении Владимира Путина и Никола Пашиняна, касающийся «скорейшего решения насущных гуманитарных задач и нагорнокарабахского урегулирования политико-дипломатическими средствами».

Констатировали важность использования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с её международным мандатом, — сказано в заявлении.

Таким образом, российская сторона подтвердила, что карабахский конфликт требует урегулирования в том числе в рамках мандата МГ ОБСЕ. При этом Баку заявлял, что не считает нужным привлекать Минскую группу ОБСЕ к карабахскому урегулированию.

Военнослужащие Азербайджана на фоне ущелья ДашалтыВоеннослужащие Азербайджана на фоне ущелья ДашалтыСергей Булкин/NEWS.ru

Директор центра политических исследований Сергей Марков заявил в беседе с NEWS.ru, что Азербайджан был против возобновления работы МГ ОБСЕ и, в частности, очевидной проармянской позиции Франции. Однако, по мнению эксперта, после начала военной спецоперации на Украине Баку тоже может изменить свою позицию в отношении этой организации, поскольку начал более активно взаимодействовать с ЕС.

Марков пояснил, чем может быть продиктована такая эволюция в отношении МГ ОБСЕ.

Россия стала играть главную роль посредника и была готова самостоятельно принимать участие в процессах на Южном Кавказе. Сейчас на фоне происходящего в мире Франция и США также отказались от МГ ОБСЕ и выступили с готовностью действовать обособленно от России, которую такой вариант не устроил. Москва желает вернуть сопредседателей на поле сотрудничества, — считает Марков.

Азербайджан, тем не менее, своими планами в первую очередь делится именно с Россией, которая остаётся главным модератором процесса урегулирования, заявил азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

Европа тоже хочет внести свои пять копеек, однако она принимает азербайджанский план, о котором в первую очередь узнаёт Москва. Азербайджан полон решимости вернуть мирную атмосферу и создать новые возможности с учётом новых реалий в регионе. Баку говорит о действиях, Ереван — о желаниях. В этом заключается принципиальная разница. У нас нет никакого резона противопоставлять Москву и Брюссель. Это не в традициях Баку, — сказал Аббасов.

Тофик Аббасов

азербайджанский политолог

Понизит ли Ереван «карабахскую планку»

Несмотря на очевидные подвижки в нормализации отношений между Баку и Ереваном, недавняя «брюссельская встреча» лишь немного помогла сдвинуться с мёртвой точки на пути к миру. Хотя и стороны достигли весомого прорыва, в частности, было решено создать двустороннюю комиссию по делимитации общей границы и начать подготовку к мирному процессу, но принципиальный для Армении вопрос «статуса» Карабаха всё ещё бередит душу армянского общества.

В этих обстоятельствах миссия Пашиняна крайне сложна: с одной стороны, его ограничивают в действиях волнения внутри страны и активизация оппозиции с требованием сохранить право на самоопределение жителей Карабаха. С другой — присутствует давление Баку и мирового сообщества, призывающих подписать мирный договор и полностью урегулировать многолетний карабахский конфликт.

Никол Пашинян, Владимир ПутинНикол Пашинян, Владимир Путинprimeminister.am

Оказавшись на распутье, армянский премьер на прошлой неделе заявил о позиции международных партнёров республики, которые требуют пересмотреть традиционный подход к этому вопросу и, по сути, согласиться на все условия Баку.

Сегодня международное сообщество вновь нам говорит: немного опустите планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха для обеспечения широкой международной консолидации вокруг Армении и Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru). В противном случае международное сообщество просит не рассчитывать на него, — предупредил Пашинян.

Примечательно, что официальную позицию Еревана Пашинян не осветил, а лишь рассказал об ожиданиях внешнеполитических собеседников относительно положения дел на Южном Кавказе. Вероятно, таким образом Пашинян решил прощупать почву и начать поэтапную подготовку армянского общества к дальнейшим шагам.

В том же выступлении премьер подчеркнул, что последние действия Азербайджана лишь обосновывают борьбу Армении за статус Карабаха, который должен стать гарантией безопасности его жителей. Однако намёки армянских властей о снижении «планки» затмило какие-либо другие посылы.

Встреча лидеров в Москве подтверждает, что Россия не отказывается от той важной роли, которую она играет в регионе, особенно по вопросам урегулирования карабахской проблемы, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель Демократической партии Армении Арам Саргсян. По его словам, Путин чётко дал понять, что вопросы безопасности Карабаха очень важные вопросы и для Москвы.

Россия не будет уходить из Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru). Миротворческая миссия, которая сейчас находится в Карабахе, полагаю, будет продолжена. Однако вопрос полноценного урегулирования за несколько лет не решится, несмотря на приверженность сторон к подписанию мирного договора, — сказал Саргсян.

По его словам, на сегодняшний день есть много противоречий между Баку и Ереваном в вопросе статуса Карабаха и «сейчас должен решаться вопрос, как будет предоставлено его населению право на самоопределение». Саргсян полагает, что Россия будет играть важную роль в решении этого вопроса.

Оппозиция Пашиняна ориентирована на результат

Заявления Пашиняна оказалось достаточно, чтобы вызвать громкий резонанс в армянском обществе. Несколько сотен человек собрались 17 апреля на организованную оппозицией акцию на площади Свободы в центре Еревана. Митинг состоялся по инициативе лидера фракции «Честь имею» и экс-главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, который призвал граждан бороться в поддержку Карабаха. По его словам, наплыв людей и присутствие крупных сил полиции говорит о том, что «оппозиция на верном пути».

Я никуда отсюда не уйду, мы начинаем бессрочные акции протеста. Наша борьба во имя нашей страны, сказал Ванецян во время протеста.

По словам противников властей, существует «дорожная карта» по отстранению нынешнего главы правительства и его команды. Однако делиться её пунктами с армянской общественностью оппозиция пока воздерживается. Впрочем, Ванецян подчёркивал, что «смена власти будет осуществлена под давлением улицы». По его словам, «через некоторое время вы будете ежедневно наблюдать за ходом и развитием этой и других акций протеста. Если народ нам поверит, а я убеждён, что поверит, и если каждый из нас внесëт свою лепту в эту борьбу, мы очень скоро добьёмся результата».

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