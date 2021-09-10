В Белоруссии рассмотрят создание флота

Белоруссия планирует приобрести или построить грузовые корабли, чтобы уменьшить издержки при перевозке грузов. Также рассматривается вопрос о постройке собственного порта, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко на телеканале «Беларусь 1».

Анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт, — рассказал Головченко.

Он добавил, что прорабатываются вопрос о создании собственного морского порта. Правительство Белоруссии считает, что эффективнее всего будет расположить его на территории российской Ленинградской области Премьер-министр заверил, что в этом направлении ведётся очень серьёзная работа.

Ранее стало известно, что главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко одобрили 28 союзных программ по интеграции двух стран. Программы предусматривают сближение макроэкономической политики, гармонизацию денежно-кредитной политики и валютного регулирования, налогового и таможенного законодательства. Стороны договорились о формировании единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии.