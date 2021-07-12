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Собравшийся в отставку премьер Японии попал в больницу

08:03, 04 сентября 2021
Собравшийся в отставку премьер Японии попал в больницу Ёсихидэ Суга Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press
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Глава правительства Японии Ёсихидэ Суга, который собирается покинуть свой пост в конце сентября, проходит медицинское обследование в одной из больниц Токио. Об этом сообщает издание Japan Times.

Помощник премьера пояснил, что речь идёт не о болезни, а о плановой проверке здоровья.

До сих пор он работал без перерыва, поэтому он воспользовался [промежутком в своем графике], чтобы пройти обследование, — рассказал собеседник издания.

Он заверил, что проблем со здоровьем у главы правительства нет.

Накануне Суга заявил, что не станет переизбираться на пост главы правящей в Японии Либерально-демократической партии и в ближайшее время уйдёт в отставку. Свой отказ от участия в выборах он объяснил намерением сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом.

Ранее Суга отменил поездку на Восточный экономический форум во Владивосток. В Токио объяснили это пандемией коронавируса. Жители Японии возмутились этим решением, назвав его очередным шагом некомпетентного правительства.

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