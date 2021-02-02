Собравший $45 млн для врачей британский ветеран скончался

https://static.news.ru/photo/e7fb7c42-6579-11eb-b98c-96000091f725_660.jpg Том Мур Фото: twitter.com/captaintommoore

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший на борьбу с коронавирусом около $45 млн, скончался.

Ранее он был госпитализирован с коронавирусом. О кончине Мура сообщили его родственники, пишет Sky News.

Мур стал знаменитым на всю страну после того, как объявил о сборе средств для нужд Национальной системы здравоохранения (NHS) Соединённого Королевства. Чтобы привлечь внимание, он разместил в Сети снимок, на котором он гуляет на ходунках вокруг своего небольшого сада в округе Марстон-Мортей в графстве Бедфордшир (Англия). Мужчина собирался сделать 100 кругов (по числу прожитых лет). Длина каждого — 25 метров. Однако на достигнутом ветеран не остановился, обойдя участок земли 200 раз.

Королева Великобритании Елизавета II 17 июля 2020 года посвятила его в рыцари. Торжественную церемонию провели на территории Виндзорского замка, где Её Величество вместе с мужем — принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским — с марта 2020 года соблюдает режим самоизоляции, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2020 года Мур отправился в путешествие на остров Барбадос. Капитан отправился в путешествие на Карибы после того, как сбылась ещё одна его мечта — он исполнил песню You’ll Never Walk Alone вместе с певцом и актёром Майклом Боллом на сцене Королевского национального театра. Кроме того, о жизни Мура планируют снять фильм, главную роль в котором он сам хотел бы доверить Дэвиду Бекхэму.