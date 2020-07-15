Собор Святой Софии в Стамбуле возьмут под охрану после смены статуса

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Турецкое Министерство культуры и туризма, а также управление по делам религии республики (Диянет) подписали протокол, согласно которому собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле возьмут под охрану как объект всемирного наследия ЮНЕСКО после изменения его статуса, рассказал глава Минкультуры Мехмет Нури Эрсой.

Пусть никто не опасается — как Айя-София охранялась раньше, так и будет охраняться и дальше. Мы подписываем протокол, в котором указано, что она будет охраняться как объект всемирного наследия в соответствии с международными стандартами. Реставрационные работы в здании будут ускорены, — цитирует чиновника РИА Новости.

Он отметил, что иностранные туристы смогут посещать религиозное сооружение бесплатно. В свою очередь, руководитель Диянета — Али Эрбаш — подчеркнул, что в Анкаре надеются на увеличение числа посетителей Айя-Софии. По его мнению, собор является наследием всего человечества, одним из лучших памятников истории и культуры, и Турция получила право его хранить.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса Святой Софии 10 июля 2020 года. Он предусматривает передачу храма в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как действующая мечеть.

Турецкие власти отменили также постановление от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то, что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

В Кремле решение Анкары относительно культового сооружения комментировать отказались. В то же время выразили надежду на то, что турецкие власти будут учитывать его ценность как объекта всемирного наследия.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) греков России Иван Саввиди обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой принять участие в борьбе за сохранение статуса собора Святой Софии в Стамбуле.

По его словам, ситуация вокруг собора грозит дестабилизацией и без того непростой геополитической ситуации, а также возникновением новых очагов конфликтов. Он предположил, что без участия российского лидера её «мудрое и мирное» разрешение невозможно.

Собор был открыт в 537 году и на протяжении более тысячи лет оставался самым большим храмом в христианском мире. Его высота составляет 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть.