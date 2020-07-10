Собор Святой Софии в Стамбуле превратили в мечеть

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Власти Турции 10 июля изменили статус находящегося в Стамбуле собора Святой Софии. Один из известнейших памятников христианской культуры стал мечетью.

Решение было принято десятой палатой Государственного Совета Турции. Таким образом было отменено постановление кабинета министров 1934 года, согласно которому комплекс был превращён в музей. Собор Святой Софии открыли как место поклонения для мусульман.

Официально решение вступит в силу в течение 30 дней.

Собор был возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Организация, в свою очередь, направила в Анкару несколько писем с призывом не менять статус находящегося в Стамбуле храма Святой Софии.

Также намерение Анкары вызвало тревогу в РПЦ и депутатов Госдумы. Последние подготовили проект обращения в турецкий парламент с призывом предотвратить превращение собора в мечеть.

Как ранее передавал NEWS.ru, ислам с уважением относится к другим религиям, поэтому превращение стамбульского собора Святой Софии в мечеть не согласуется с его положениями, заявил Аббас Шумар — бывший заместитель главы одного из наиболее авторитетных исламских университетов аль-Азхар. По словам эксперта, превращать церковь в мечеть не следует в той же степени, как не нужно превращать мечеть в церковь. Он заявил, что всем необходимо уважать молитвенные места верующих людей.