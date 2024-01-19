Самую старую в мире собаку заподозрили в «мухлеже» и лишили титула UPI: старейшую в мире португальскую собаку Бобби посмертно лишили титула

Фото: guinnessworldrecords.com

Португальскую сторожевую собаку породы Рафейру ду Алентежу Бобби, признанную старейшей в мире, лишили титула, сообщает портал UPI. По его данным, представители Книги рекордов Гиннесса усомнились, что пес действительно прожил 31 год.

Бобби признали самым старым псом за всю историю в 2023 году. Осенью того же года питомец ушел из жизни. Однако у специалистов возникли вопросы, так как в среднем собаки данной породы живут около 14 лет.

В португальской базе животных со слов хозяина записано, что собака родилась в 1992 году, а представители организации не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Специалистов смутили детские фотографии Бобби, на которых они увидели разницу в его окрасе в более зрелом возрасте. Сейчас проводится расследование данной ситуации, а Книга рекордов Гиннесса временно не принимает заявки на звание самой старой собаки в мире.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как продлить жизнь собаке. По его словам, следует обучать ее новым командам и покупать умные игрушки. Кинолог отметил, что поддержат активность мозга и увеличат продолжительность жизни домашнего любимца и полноценные прогулки, а также правильно составленный рацион питания.