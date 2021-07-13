Собак из РФ запретили ввозить в США

Власти США с 14 июля вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию. Причиной называется угроза распространения собачьего бешенства, сообщает РИА Новости.

Американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) ранее предупреждал , что ограничения требуются, чтобы обезопасить собак, ввозимых на территорию США, а также для предотвращения повторного попадания в страну вируса собачьего бешенства.

В «запретном» списке, кроме России, также оказались Белоруссия, Грузия, Казахстан, Украина и Молдавия. Сроки действия запрета не называются. При этом в CDC допускают, что некоторых собак ввести будет можно в виде исключения.

Ранее стало известно, что в России зарегистрирована разработанная подведомственным Россельхознадзору институтом вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 «Карнивак-Ков». Разработчик заявляет, что это первый в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. В его испытаниях, которые начались в октябре 2020 года, участвовали кошки, собаки, песцы и лисы.