Собачья радость: британские власти уравняли животных с детьми

По новому закону такие действия, как «угон» чужой собаки, кошки и любых других животных, переводятся из разряда административных правонарушений в разряд уголовных, аналогичных тем, которыми считается воровство любой чужой неживой собственности.

Ужесточить закон правительство вынудили активисты, которые много лет доказывали, что владельцы уведённых собак страдают сильнее, чем владельцы украденных кошельков, поскольку первое в эмоциональном смысле равносильно утрате члена семьи.

Похищения домашних питомцев (в семи из десяти случаев речь идёт о собаках) резко участились в период пандемии и вызванных ею локдаунов.

За год вынужденного сидения дома число таких случаев подскочило на 170 процентов, а цены на породистых собак на чёрном рынке выросли почти в два раза, на 89 процентов. На некоторые породы (французских бульдогов, лабрадоров, мопсов) цены вообще выросли в четыре раза за прошлый год. Ни одна другая инвестиция не приносит подобную прибыль.

Властям даже пришлось создать в рамках полиции специальное подразделение, специализирующееся на розыске похищенных друзей человека, поскольку из частных случаев увод собак превратился в организованный прибыльный бизнес.

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Похищение домашнего животного может вызвать в семье невыносимые психологические страдания и серьёзно повлиять на благополучие её членов, — указывает начальник подразделения Крис Шервуд.

Соответственно, в новый закон введено понятие dognapping — по аналогии с kidnapping (похищение человека). Инициаторы закона призывают судей относиться к подобным инцидентам со всей серьёзностью, как если бы речь шла о похищении детей.

Хотя английский писатель Бернард Шоу когда-то острил, что сильнее всех любят животных те, кто ненавидит людей, его соотечественники с таким подходом явно не солидарны.

Благополучие животных должно рассматриваться как важнейшая задача правоохранительных органов, и это касается не только воровства, но и безответственного отношения к животным в целом. Собак следует рассматривать как разумных существ, — призывает Шервуд.

Одной из задач «собачьей полиции» является создание единой базы данных всех четвероногих подданных Соединённого Королевства, для чего власти призывают чипировать всех своих братьев меньших.

По данным британских зоозащитников, до сего дня лишь один процент похитителей животных понёс наказание за свои действия. Связь между пандемией и взрывным ростом похищений собак совершенно очевидная, сказала NEWS.ru зоозащитница Екатерина Дмитриева.

Психологам отлично известно, что домашнее животное является эмоциональным партнёром своего хозяина. Есть даже такое понятие — животное-компаньон. Для людей, которых пандемия загнала в изоляцию, животные остались единственной возможностью для общения с каким-то живым существом. Екатерина Дмитриева директор Фонда защиты городских животных директор Фонда защиты городских животных

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитриева не считает, что с предложением приравнять наказание за похищение собак и кошек к наказанию за похищение детей британские законодатели хватили через край.

Животные, и с этим тоже давно согласны все зоопсихологи, — если не мыслящие, то полноценно чувствующие существа, и они испытывают такую же эмоциональную травму от насильственного перемещения из одной семьи в другую.

Животное — это не чемодан, которому безразлично, кто и куда его несёт, хотя по Гражданскому кодексу РФ они именно в таком качестве и рассматриваются. Но в российском же законе ФЗ-498 говорится, что животные — это существа, могущие испытывать боль и страдание, — напоминает зоозащитница.

По её мнению, происходящие в современном западном (а также российском) обществе отказ от создания постоянных союзов между людьми, кризис семьи будет только усиливать значение эмоционального партнёрства между людьми и собаками (кошками, канарейками, аквариумными рыбками).

С учётом этой тенденции, полагает активист, повышение юридического статуса городских животных является движением в правильную сторону.