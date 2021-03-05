Снуп Догг 7,5 часа показывал фанатам пустую комнату

https://static.news.ru/photo/94ac332a-7dd8-11eb-a8cb-96000091f725_660.jpg Снуп Догг Фото: Regina Wagner/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг 7,5 часа вёл для фанатов трансляцию из пустой комнаты. Певец потерпел поражение в игре Madden NFL и забыл выключить стрим на сервисе Twitch.

Через 15 минут после начала стрима Снуп Догг проигрывал со счётом 0:14. Это так расстроило рэпера, что он бросил игру, несколько раз ударил джойстиком по столу и вышел из комнаты.

Обычно за играми Снуп Догга наблюдают 20 тысяч человек, но в этот раз трансляция пустой комнаты собрала у мониторов и экранов смартфонов более 200 тысяч зрителей. Позже рэп-исполнитель удалил запись с канала, сообщает Eurosport.

Как писал NEWS.ru, американец Раймонд Вебер, известный в Сети как Зино, восемь часов вёл прямой эфир из жилища, где находились трупы его девушки и 15-летнего подростка. Всё это время полиция просила его сдаться. На видеозаписи мужчина периодически трогал трупы, размахивал оружием и кричал, что погибшие его подставили. Позже мужчина был арестован.