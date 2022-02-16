«Снова оконфузились»: Земан про разведслужбы США

Президент Чехии Милош Земан заявил, что американские разведывательные службы оконфузились в третий раз за последние десятилетия из-за «вторжения» России на Украину. Политик напомнил про оружие массового поражения в Ираке, а также про провальный вывод войск США из Афганистана. Об этом сообщает портал Idnes.

Россияне — не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесла бы им больше вреда, нежели пользы. Что касается американских разведслужб, то это уже их третий крупный конфуз за последние десятилетия, — поделился Земан.

Запад неоднократно обвинял Россию в подготовке военной операции против Украины, несмотря на отсутствие прямых доказательств. В Москве отвергают все обвинения и обвиняют западные страны в «раздувании истерики».

Ранее представитель вашингтонской администрации высокого ранга заявил, что Россия увеличила своё военное присутствие на границе с Украиной на семь тысяч человек. В Белом доме отметили, что заявления Москвы о том, что она отводит войска от границы с Украиной, не соответствуют действительности. В администрации Джо Байдена в очередной раз подчеркнули, что Россия может начать операцию против Киева в любой момент.