https://static.news.ru/photo/b8fc78e0-d6b1-11e9-8455-fa163e074e61_660.jpg Эдвард Сноуден Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press

Стало известно о тайной свадьбе Эдварда Сноудена в России. Об этом сам бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США рассказал газете The Guardian.

По его словам, торжество состоялось два года назад. Со своей супругой Линдсей Миллс Сноуден познакомился уже давно и много лет состоял в отношениях. Молодые обменялись кольцами в обычном российском ЗАГСе.

Эдвард Сноуден прославился после передачи прессе секретной информации о программах слежки США. В 2013 году он перебрался в Россию, где проживает до сих пор. Сейчас бывший сотрудник американских спецслужб спокойно передвигается по столице, спускается в метро и встречается с друзьями в публичных местах, отмечает Пятый канал .

Ранее Сноуден заявил, что единственное место, в котором информатор из США может свободно высказываться, — это Россия. Одновременно он выразил надежду, что президент Франции Эммануэль Макрон предоставит ему право на политическое убежище, писал News.ru.