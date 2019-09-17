Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России, в книге своих мемуаров рассказал, как можно сохранять анонимность в условиях столичной зимы.
По его словам, самая лучшая маскировка — это шарф и шапка. Сноуден признаётся, что для сохранения анонимности прибегает к следующим методам: меняет очки или сбривает бороду.
Также я меняю походку и, вопреки мудрым советам мамы, на переходах всегда отворачиваюсь от транспорта, чтобы не попасться на вездесущие видеорегистраторы, — цитирует ТАСС мемуары бывшего сотрудника АНБ.
Американец отмечает, что раньше он испытывал страх перед возможным узнаванием в общественном транспорте. Однако сейчас, говорит Сноуден, все скорее уткнутся в телефоны и не будут смотреть в лицо.
Ранее News.ru цитировал адвоката бывшего сотрудника АНБ США Анатолия Кучерену. Он отметил, что желание Сноудена получить вид на жительство или гражданство не противоречит тому факту, что он любит Россию и благодарен ей.