Сноуден оценил историю с секретными материалами Байдена Сноуден: Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители

Фото: MIGUEL A. LOPES/EPA/TASS

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предположил, что президент США Джо Байден, вероятно, забрал больше секретных доументов, чем многие разоблачители. Оценку произошедшего он разместил в своем аккаунте в Twitter. Он также рассказал, что, на его взгляд, является в сложившейся ситуации настоящим скандалом.

Президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители. Для сравнения Риалити Уиннер (осужденная в США за утечку из Агентства национальной безопасности) была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Байден, Трамп, Клинтон, Петреус <...> у этих парней десятки, сотни документов. И никакой тюрьмы, - написал Сноуден.

Он также подчеркнул, что настоящим скандалом здесь является тот факт, что министерство юстиции США обнаружило секретные документы за неделю до промежуточных выборов и не сообщило об этой истории.

10 января стало известно, что в помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы периода работы действующего главы американского государства вице-президентом страны в администрации Барака Обамы. Материалы обнаружили доверенные лица политика накануне промежуточных выборов в начале ноября. Отмечается, что секретные документы хранились в папке с другими бумагами, не имевшими грифа секретности.

По информации CNN, среди обнаруженных документов находились данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. О находке был уведомлен национальный архив, после чего туда были отправлены документы.