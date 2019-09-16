https://static.news.ru/photo/37a6b7b6-d87c-11e9-94c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Bulling/www.imago-images.de/Global Look Press

Высшие должностные лица не должны использовать мессенджер WhatsApp из-за низкого уровня шифрования. С таким заявлением выступил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден.

Использование WhatsApp человеком, который занимается серьёзными вопросами в правительстве, — это ошибка, — отметил Сноуден в интервью France Inter .

По его словам, компания Facebook после покупки мессенджера начала избавляться от всех уровней защиты. Поэтому он призвал юзеров перейти на Signal и Wire, так как «они используют лучшее шифрование».

Кроме того, бывший сотрудник американских спецслужб рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон отдаёт предпочтение Telegram. По его мнению, «обе эти программы чрезвычайно опасны», однако они безопаснее SMS-сообщений.

Ранее Сноуден заявил, что единственное место, в котором информатор из США может свободно высказываться, — это Россия. Одновременно он выразил надежду, что президент Франции Эммануэль Макрон предоставит ему право на политическое убежище, писал News.ru.