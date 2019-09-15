https://static.news.ru/photo/3596592e-d785-11e9-af3d-fa163e074e61_660.jpg Эдвард Сноуден Фото: imago/Eibner Europa/ТАСС

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден использовал в мемуарах «Личное дело» отрывки из дневников своей супруги Линдсей Миллс.

В книге Сноуден делится воспоминаниями о том, как как проводил Линдсей, ехавшую на Гавайи с друзьями, как плакал после её ухода, осознавая, какую боль причинит ей и всей своей семье, как отпросился с работы и оставил возлюбленной записку с текстом «Меня вызвали на работу. Я люблю тебя», после чего прибыл в аэропорт, чтобы улететь в Гонконг.

Вдали от дома я был поглощён мыслями о Линдсей. Я остерегался рассказывать её историю — историю того, что происходило с ней после того, как я уехал: допросы ФБР, слежка, внимание прессы, запугивание в Интернете, непонимание и боль, злость и печаль, — пишет Сноуден.

По его словам, тогда он решил, что Миллс может рассказать о том периоде. После он получил от неё разрешение на публикацию нескольких страниц записей, сделанных с 22 мая по 2 июля 2013 года, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что на страницах мемуаров Сноуден «расскажет историю своей жизни». Выход воспоминаний запланирован на 17 сентября 2019 года. Литературный труд завезут в магазины США, Великобритании, Австралии, Индии, ЮАР и ещё 15 стран.

Эдвард Сноуден прославился после передачи прессе секретной информации о программах слежки США. В 2013 году он перебрался в Россию, где проживает до сих пор. Сейчас бывший сотрудник американских спецслужб спокойно передвигается по столице, спускается в метро и встречается с друзьями в публичных местах.