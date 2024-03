Информационное агентство Associated Press выиграло премию «Снимок года» за фотографию сторонников радикального исламистского движения ХАМАС с телом 22-летней немки Шани Лук, соответствующий пост появился на странице фотоконкурса Pictures of the Year International (POYI) в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Это вызвало возмущение среди пользователей соцсетей. Позднее пост был удален.