https://static.news.ru/photo/36b4d834-2f29-11ea-8574-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creative Touch Imaging Ltd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сильный снежный шторм ожидается на территории Канады в ночь с 4 на 5 января, сообщили в Национальном метеобюро страны.

Мощный снегопад обрушится на провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, а также на Новую Шотландию, передаёт ТАСС. В результате может выпасть примерно четверть месячной нормы осадков (от 20 до 40 см).

Также жителей предупредили о штормовом ветре с порывами 22 м/с. На западе Новой Шотландии непогода может сопровождаться дождями.

Как писал NEWS.ru, 31 декабря 2019 года ледяной дождь и снегопад заставили отменить две сотни авиарейсов в Канаде. Была нарушена работа аэропортов в Квебеке и Онтарио.