Сильный снежный шторм ожидается на территории Канады в ночь с 4 на 5 января, сообщили в Национальном метеобюро страны.
Мощный снегопад обрушится на провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, а также на Новую Шотландию,
Также жителей предупредили о штормовом ветре с порывами 22 м/с. На западе Новой Шотландии непогода может сопровождаться дождями.
Как писал NEWS.ru, 31 декабря 2019 года ледяной дождь и снегопад заставили отменить две сотни авиарейсов в Канаде. Была нарушена работа аэропортов в Квебеке и Онтарио.
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