Снегопад заблокировал тысячи пассажиров в аэропорту Стамбула

Тысячи пассажиров оказались заблокированы в аэропорту Стамбула из-за сильнейшего снегопада. Все рейсы отменены, закрыты ведущие в аэропорт дороги, сообщает Mynet.

На город обрушилась метель, в результате которой выпало 50 см снега, причём, по прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице. Пассажиры аэропорта, застрявшие на взлётно-посадочных полосах в самолётах, были эвакуированы. Их доставили в терминалы аэропорта.

Сильные порывы ветра накануне сорвали крышу постройки грузового терминала аэропорта. В результате происшествия пострадавших нет. Коммунальные службы города работают бесперебойно. Жителям регионов рекомендуют по возможности оставаться дома и не выходить на улицы.

На ряде автодорог республиканского значения образовались серьёзные пробки и заторы по причине не только большого количества снега, но и аварий. Траса между Анкарой и Стамбулом, а также подъездные дороги к стамбульскому аэропорту были перекрыты на несколько часов.

Наиболее ощутимыми последствия снегопада оказались в северо-западных провинциях, регионе Мраморного моря. Осадки отмечены в ряде центральных провинций страны. Снег обещают в Анталье, Мармарисе и Бодруме.

Ранее председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов заявил, что для качественной уборки снега в Петербурге не хватает 10 тысяч дворников. А убираться во дворах мешают припаркованные автомобили.