https://static.news.ru/photo/0a1cab52-39fc-11ea-b21c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhz/Xinhua/Global Look Press

Электроснабжение более 20 тысяч жилых домов было нарушено на острове Ньюфаундленд в Канаде из-за сильного снежного шторма.

С вечера 17 января в некоторых областях выпало более 70 сантиметров снега. Ситуацию осложняет ураганный ветер с порывами до 42 метров в секунду. Мощный снежный шторм пришёл со стороны Атлантического океана и пока не закончился, хотя интенсивность снегопада снизилась, передаёт телеканал CTV.

Издание уточняет, что власти Сент-Джонса, являющегося крупнейшим городом на Ньюфаундленде, объявили о введении режима ЧС. Закрыты все госучреждения, банки, магазины, отменены десятки авиарейсов.

Ранее NEWS.ru писал, что половина территории Греции оказалась завалена снегом в результате снегопада, который обрушился на страну в ночь перед православным Рождеством. Греция была охвачена холодным фронтом, который привёл к резкому падению температуры. Дороги во многих горных районах с севера до острова Крит были закрыты из-за снега и льда, а паромы остаются в портах из-за сильных ветров, достигающих 10 баллов по шкале Бофорта.