СНБО Украины ввел санкции против ряда россиян

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Если в Белоруссии произойдёт государственный переворот, власть должна будет перейти к Всебелорусскому народному собранию (ВНС). Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, пишет БелТА.

По его словам, ВНС сыграет важную роль в случае реализации какого-либо сценария смены власти. Правительство должно подготовиться к возможному негативному сценарию. Лукашенко рассказал, что следует реформировать Всебелорусское народное собрание, а...