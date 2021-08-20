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СНБО Украины ввел санкции против ряда россиян

18:34, 20 августа 2021
СНБО Украины ввел санкции против ряда россиян Фото: kmu.gov.ua
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На Украине ввели санкции против ряда россиян, которые по мнению Киева причастны к преследованию граждан в Крыму.

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