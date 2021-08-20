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Михаил Щипанов
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На Украине ввели санкции против ряда россиян, которые по мнению Киева причастны к преследованию граждан в Крыму.
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Если в Белоруссии произойдёт государственный переворот, власть должна будет перейти к Всебелорусскому народному собранию (ВНС). Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, пишет БелТА.
По его словам, ВНС сыграет важную роль в случае реализации какого-либо сценария смены власти. Правительство должно подготовиться к возможному негативному сценарию. Лукашенко рассказал, что следует реформировать Всебелорусское народное собрание, а...
СНБО Украины ввел санкции против ряда россиян