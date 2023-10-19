Сначала ограничить Твиттер, потом сжечь книги: куда может прийти Европа

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Американский предприниматель Илон Маск не исключает вероятности блокировки социальной сети Twitter (X) для пользователей в Европе, сообщил портал Business Insider со ссылкой на источники. По имеющимся данным, у бизнесмена вызывает все больше недовольства необходимость соблюдения закона о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), вступившего в силу в августе.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил о начале расследования Еврокомиссией соответствия американской соцсети новому закону. По словам еврокомиссара, она могла распространять дезинформацию о палестино-израильском конфликте.

Почему соцсети так волнуют политиков

Социальные сети — страшное оружие в умелых руках. Люди там свободно высказывают свои мнения и могут ничего не бояться. Но можно там же получить и ответную реакцию: вам будут угрожать и проклянут.

При этом политики неустанно смотрят за тем, как влияют на население соцсети, проводят исследования. И очень многие из них были бы только рады, если бы соцсети в один момент были бы запрещены. И это касается политиков всего мира: от США и до Китая.

Все хотят защиты

Люди привыкли получать из соцсетей информацию, а вот фильтровать ее не привыкли. И ни одна страна не ограждена от полноценной информационной атаки. И правительства пытаются создать инструмент, который позволит им от этого защититься.

В США, например, напрямую договорились с владельцами крупных соцсетей, и теперь правительство может напрямую влиять на общественное мнение. Политики Евросоюза, в свою очередь, далеко не такие хитрые. Они создали документ, по которому очень легко сохранить информационную безопасность, но крайне тяжело сохранить независимость и свободу слова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нашим — все, чужим — ничего

«Свободы слова» требуют все. Но, кажется почти никто не понимает, что это на самом деле. Свобода слова разделена между определенными слоями населения. Не по принципу «бедный-богатый», это уже давно прошло. Свобода слова распределяется по политическим и социальным позициям.

Мы уже наблюдали это в Твиттере, до того как Маск его купил. Были запрещены отдельные слова, существовал теневой блок, который просто не показывал ваши сообщения, если в них содержалось неправильное словосочетание. И Евросоюз, кажется, планирует вернуть ту же схему. То, за что боролся один человек, снова сломается о бюрократию.

Давать свободу слова «правильным» людям очень удобно, ты и себя в хорошем свете выставляешь, и получаешь то, что нужно. И неправильная свобода слова — она никому не нужна. Вот многие в Европе и хотят для начала пометить значком «дезинформация» слова, которые кого-то из власть имущих не устраивают. Ну а потом и вовсе удалить эти слова. Или сжечь книги... Мы это уже проходили.

Возможно, Илон Маск понимает, куда его может завести эта странная свобода слова, которую ему предлагают в Европе. И поэтому он и думает над тем, чтобы не играть по правилам, при которых невозможно выиграть.

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