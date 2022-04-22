«Сначала гляньте в зеркало»: МИД Китая о критике КНР Соединёнными Штатами

Китай рекомендует Соединённым Штатам посмотреть в зеркало и сконцентрироваться на собственных проблемах, прежде чем критиковать Пекин за его позицию по Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что критика США — это лишь попытка оклеветать КНР.

Позиция Китая по украинскому вопросу честная, справедливая, объективная, и она не заслуживает никакого порицания, США же, напротив, известны своими дурными поступками по соответствующим вопросам. Мы советуем США посмотреть в зеркало и заняться своими делами перед тем, как критиковать других, — заявил дипломат.

Он также призвал США объективно относиться к американо-китайским отношениям и добросовестно выполнять заявления Белого дома о том, что Вашингтон не собирается конфликтовать с Пекином. Представитель дипведомства подчеркнул, что вместо взаимной критики странам нужно искать пути мирного сосуществования и плодотворного сотрудничества в нынешней ситуации.

Тем временем эксперты просчитали варианты развития событий в ситуации, если власти США захотят ввести санкции против КНР по «антироссийской модели». Они уверены, что Вашингтон не сможет нанести большой ущерб второй экономике мира без значительных последствий для своей финансовой системы.