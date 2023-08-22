Сможет ли Эрдоган вернуть доверие Путина В СМИ появилась информация о почти согласованном визите президента Турции в Россию

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган (слева)

Со ссылкой на турецкие источники в российских СМИ появилась информация о том, что официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в РФ практически согласован. Российские источники по-прежнему хранят отпускное молчание. Единственно, что стало известно о графике президента Путина, это то, что в нем действительно не запланировано в ближайшее время зарубежных поездок. Так что вполне вероятно: длительная процедура согласования российско-турецкой встречи на высшем уровне действительно выходит на финиш.

Эрдоган в состоянии цейтнота

Надо отметить, что вокруг предстоящего саммита шло очень непростое согласование. Изначально опять же турецкие источники настаивали на встрече в Турции, чего в принципе требовал дипломатический этикет, поскольку предыдущие переговоры двух президентов проходили в Сочи. Да и в качестве времени назывался август — сначала его начало, а затем и последняя неделя лета. Теперь речь идет о встрече на российской территории и, видимо, уже в сентябре. Надо полагать, еще до сборов «большой двадцатки» в Индии.

Постоянные информационные вбросы о сроках с опорой на турецкие источники свидетельствовали, скорее, о том, кому такой саммит важнее. Многочисленные утечки были формой своеобразного давления на российскую сторону. Притом, что президенты Путин и Эрдоган подробно обсудили по телефону весь комплекс важных для обеих стран проблем. Между тем, Владимиру Путину явно было не с руки в нынешних обстоятельствах отправляться с визитом в государство — член НАТО, которое в последнее время активизировало свое сотрудничество с военными структурами блока. Но компромисс, надо полагать, найден.

О зерновой сделке и не только

Предстоящие переговоры, прежде всего, ассоциируются с судьбой черноморской зерновой инициативы — соглашения, которое в основном позволяло украинским властям по гарантированно безопасным морским коридорам вывозить зерно и, как подозревают, получать в трюмах судов под нейтральными флагами оружие и боеприпасы. Кроме того, в черноморских портовых городах Украины рядом с зернохранилищами провокационно размещались военные склады и производства. Ни одно условие сделки в интересах России так и не было выполнено.

Непростое экономическое положение Турции диктует Анкаре утроение усилий ради возобновления действия зерновой сделки, дающей стране немалы посреднический доход. Но сейчас в качестве компенсации и создания нового формата отношений и России, и Турции предлагается тройственное соглашение этих стран с Катаром, позволяющее вывозить и по-прежнему обрабатывать российское зерно в Турции. А при посредничестве и спонсорстве эмирата доставлять муку в бедные страны третьего мира.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В принципе такой новый формат позволяет всем сохранить лицо. Эрдоган будет по-прежнему получать немалый зерновой доход. Россия выполнит свои обещания перед развивающимися, прежде всего африканскими странами. Запад теряет аргументацию для обвинения Москвы в провоцировании голода.

Однако недавняя встреча в Будапеште российских и турецких представителей под эгидой несгибаемого премьера Виктора Орбана напомнила об актуальности иных программ сотрудничества. И о создании и развитии турецкого газового хаба с усиленными поставками российского топлива в Сербию и Венгрию. И о параллельном строительстве на основе российских технологий АЭС и в Турции, и в Венгрии. Так что не единой «зерновой сделкой» живо сотрудничество соседей.

Останется ли Эрдоган посредником

Многовекторность Эрдогана часто работает против него самого. Показной жест в адрес Зеленского, получившего, вопреки прежним обязательствам Анкары, нескольких известных боевиков, которые до конца украинского конфликта должны были оставаться интернированными, нанес удар по доверию Москвы. Россия же в свою очередь показала силу, обыскав в открытом море шедший в украинский порт сухогруз под флагом Палау.

Видимо, прямые переговоры двух лидеров позволят снять ряд непониманий. Притом, что если вначале конфликта у Эрдогана на руках были все карты солидного посредника, то теперь существует уже порядка 11 формул мира для Украины и куча потенциальных посредников. Тем более, что Эрдоган не препятствует поставкам Киеву военной техники турецкого производства. А это нарушение Гаагской конвенции о посредничестве в конфликтах от 1907 года.

Тем не менее, сталкиваясь с экономическими трудностями внутри страны и будучи вынужденным опять провести чистку в армии, которой до конца не доверяет, Реджеп Тайип Эрдоган делает акцент на своих внешнеполитических успехах. А потому ему важно сохранять позицию Турции в качестве постоянной, пусть и не афишируемой площадки для продолжения неофициальных пока контактов Россия-Запад.

Словом, в Сочи или в Москве президентам будет что обсудить.