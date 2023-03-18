«Смогут пробить»: оценена угроза ядерного удара КНДР по США Военный эксперт Суконкин допустил нанесение ядерного удара КНДР по США

Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global look Press

Массированный ракетный ядерный удар КНДР может пробить противоракетную оборону США, предположил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. При этом эксперт отметил, что точной информации о количестве ракет с ядерными боеголовками, которыми может располагать Северная Корея, нет. Суконкин не исключил, что Пхеньян при атаке на Штаты учтет опыт нанесения ударов по Украине с использованием большого количества целей для перенасыщения ПВО.

Мы не знаем, сколько у КНДР ракет с ядерными боеголовками, каким будет вес залпа, смогут ли они перегрузить средства ПРО США. Исходим из того, что [они] смогут пробить оборону США. Будет массированный ракетный удар. В КНДР тоже делают выводы из происходящего на Украине, видят, что при нанесении массированных ракетных ударов значительное количество целей используется для перегрузки ПВО противника, — заявил Суконкин.

Ранее военный эксперт заявил, что достижениям КНДР в области вооружений можно только позавидовать. Суконкин отметил, что у Северной Кореи есть мощная полевая артиллерия, способная бить по целям на расстоянии до 60 км, а также новые танки, наличие которых Пхеньян не афиширует. Аналитик считает, что благодаря своей мощной артиллерии КНДР может дать отпор Штатам в неядерном конфликте. Поводом для заявления стали сведения северокорейской газеты Rodong Sinmun, которая сообщила, что в армию КНДР только за одни сутки захотели вступить около 800 тысяч добровольцев.