Смогут ли россияне обращаться в ЕСПЧ после выхода РФ из Совета Европы?

Россия официально вышла из Совета Европы. Соответствующее письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации, сообщил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Пётр Толстой.

Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые всё это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну. В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию, — написал Толстой в своём Telegram-канале.

Таким образом, Москва сработала на опережение, поскольку ранее ПАСЕ заявила, что сама намерена исключить Россию из Совета Европы.

Кому жаловаться?

Этот на первый взгляд политический демарш скажется, однако, и на простых гражданах России. Они лишатся возможности обращаться с жалобами в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который многие рассматривают как возможность обжаловать решение российских правовых инстанций. Между тем по состоянию на 28 февраля в ЕСПЧ рассматривалось 18 тысяч жалоб из России, это больше, чем у любой другой страны. Возможно, это связано с размером населения России.

Совет Европы (СЕ) 25 февраля приостановил права России в организации, хотя и не лишил её членства. Впрочем, Россия и сама готовится покинуть совет, членом которого стала в 1996 году.

Но тут возникает проблема. Выход РФ из СЕ, равно как и обнародованное на прошлой неделе заявление МИД России о нежелании мириться с навязываемой «коллективным Западом» тенденцией «насаждения „порядка, основанного на правилах“», преследуют политические цели. Но он повлечёт за собой последствия для обычных россиян. Например, приведёт к выходу из принятых в рамках структуры соглашений, в том числе Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее — Конвенции). То есть для простых граждан России такой шаг может означать лишение возможности обращаться в европейские органы по защите прав человека.

Впрочем, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий уверен , что «права человека будут соблюдаться в России и без Совета Европы».

Леонид Слуцкий Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный примат

Адвокат МКА "Липцер, Ставицкая и партнеры" Надежда Ермолаева, неоднократно представлявшая интересы российских граждан в Европейском суде по правам человека, в интервью NEWS.ru напомнила, что с точки зрения права всё в порядке. Согласно Уставу СЕ, любой член организации может её покинуть.

Если Россия сама денонсировала Конвенцию, что делается федеральным законом до сентября 2022 года, то с 1 января 2023 года членство прекращается. Если это происходит после 1 сентября, то членство в Совете Европы прекращается уже с 1 января 2024 года. Федеральный закон принимается двумя палатами парламента, подписывается президентом. Также он должен пройти проверку на соответствие Конституции в Конституционном суде, после этого механизм выхода из Совета Европы будет запущен. Теоретически все эти этапы могут занять достаточно короткое время и быть оформлены в течение нескольких дней или даже меньше, — рассказала NEWS.ru адвокат Надежда Ермолаева.

Выход из Совета Европы не станет шокирующим для российской правовой реальности. Москва неоднократно называла некоторые решения ЕСПЧ политизированными. Также в последние годы в России наблюдается корректировка национального конституционного законодательства для установления примата национальных законов над решениями ЕСПЧ.

Россия к этому планомерно шла начиная с 2015 года, когда были приняты поправки в федеральный конституционный закон о Конституционном суде. Напомним, они предоставили возможность Конституционному суду России признавать решения ЕСПЧ неисполнимыми ввиду того, что они нарушают Конституцию РФ, — отмечает Ермолаева.

В 2020 году в нашу Конституцию были внесены поправки , которые ознаменовали возможность неисполнения решений Европейского суда по правам человека как органа международного правосудия.

Отметим, что и высшие судебные инстанции ряда западных стран (в том числе Великобритании, Германии) по ряду вынесенных ЕСПЧ решений ставили национальное законодательство выше норм международного права и обосновывали возможность неисполнения решений ЕСПЧ.

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Шлите на мейл

По оценкам экспертов, сейчас в ЕСПЧ ожидают рассмотрения около 15 тысяч обращений граждан против России. В среднем ежегодно в суд поступает около 22 тысяч жалоб из разных стран, однако более 70% из них отклоняются.

Новый режим санкций против России уже повлиял на рассмотрения обращений в ЕСПЧ, а именно — логистику коммуникации. В связи с нарушением почтового сообщения с Россией с начала марта 2022 года ЕСПЧ будет продолжать регистрировать новые жалобы по тем делам, в которых есть возможность обмена корреспонденцией в электронном формате с заявителем и правительством. Общего продления срока для подачи индивидуальной жалобы применено не будет.

В делах, в которых возможно использование eComms (системы электронного обмена документами - комментарий на сайте ЕСПЧ), процессуальные сроки будут применяться как обычно. В других делах новые сроки устанавливаться не будут, а течение уже установленных сроков будет приостановлено до тех пор, пока суд не примет иное решение, — говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Тут возникает вопрос, сможет ли ЕСПЧ принимать обращения граждан против России после её выхода из Совета Европы?

До момента, когда членство России в Совете Европы будет прекращено (1 января 2023 или 2024 года), граждане РФ могут подавать жалобы в Европейский суд. Более того, они смогут их подавать и после этого, если нарушение прав произошло до 31 декабря 2022 или 2023 года соответственно. Другой вопрос, будет ли Российская Федерация исполнять эти решения, — пояснила Ермолаева.

Справка

Основанный в 1949 году, Совет Европы является старейшей на континенте международной организацией, в него входят 47 государств. Основная цель организации, согласно Уставу, — «осуществление более тесного союза между его членами для защиты и продвижения идеалов и принципов, являющихся их общим наследием, и содействие их экономическому и социальному прогрессу». В отличие от другой европейской структуры — Евросоюза (в его составе 27 государств) — Совет Европы не издаёт обязательные законы, но имеет полномочия обеспечивать решения по отдельным международным соглашениям. Одним из первых таких соглашений, разработанных в рамках Совета Европы, стало принятие в 1950 году Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Членами Конвенции являются все страны Совета Европы. Европейский суд по правам человека принимает к рассмотрению жалобы по нарушению Конвенции.