Смог от лесных пожаров постепенно смещается из Киева на юго-восток

https://static.news.ru/photo/6ec666e2-80ba-11ea-9d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Смог от лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения смещается от Киева на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей. Об этом заявили в Гидрометцентре Украины.

То загрязнение, которое находилось на территории Киева вчера и еще сегодня утром, оно никуда не делось, оно ветровыми потоками переносится далее, — цитирует ТАСС главу Украинского гидрометеорологического центра Василия Кульбиду.

Он добавил, что ветер уносит смог на юго-восток республики, на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей, поэтому жители этих регионов могут ощущать запах гари. Отмечается, что при этом концентрация вредных веществ в этих воздушных массах снижается и они будут безопасны.

Пожар под Чернобылем начался 4 апреля 2020-го после поджога мусора и травы 27-летним жителем Киевской области. Мужчина заявил, что устроил ЧП ради забавы.

13 апреля огонь подошёл на расстояние в два километра к хранилищам с радиоактивными отходами.

14 апреля пожар в Чернобыльской зоне отчуждения был ликвидирован, писал NEWS.ru.