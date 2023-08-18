Смог от лесных пожаров окрасил небо Канады в красный цвет

Фото: Javed Dar/XinHua/Global Look Press

Смог от лесных пожаров окрасил небо Канады в красный цвет, передает Комсомольская правда. В настоящее время огонь полыхает в 240 местах.

Спасатели начали эвакуацию почти 22 тыс. жителей города Йеллоунайф на севере Канады. При этом дым от природных пожаров уже достиг США. Более чем в 12 американских штатах, в том числе в Нью-Йорке, Мичигане, Огайо и Монтане, власти объявили предупреждение о возможном ухудшении качества воздуха.

Также известно, что в Испании сильнейшие пожары бушуют на крупнейшем из Канарских островов — Тенерифе. Возгорание возникло в природном заповеднике и быстро распространилось по острову из-за низкой влажности и сильных порывов ветра. Кроме того, пожарами объят и другой остров из состава архипелага — Гомера. Всего, по утверждениям властей, с островов эвакуировано порядка 4,7 тысячи человек.

Недавно в одном из домов на территории штата Гавайи обнаружили 60 человек, считавшихся пропавшими без вести при пожарах. При этом судьба сотни людей по-прежнему останется неизвестной, говорится в материале. Вместо термина «пропавший без вести» власти Гавайи начали использовать слово «незарегистрированный». Лесной пожар на одном из гавайских островов начался 9 августа.