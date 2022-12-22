The Telegraph: Зеленскому не стоило приезжать в США с «чашей для подаяний»

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон говорит о том, что Запад начал пересматривать свое отношение к Киеву, пишет обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его мнению, среди западных лидеров образовался раскол.

Зеленскому не стоило заявляться на Запад с чашей для пожертвований — должно было быть наоборот. Украина, по сути, разрушила репутацию армии, которой когда-то боялись, — подчеркнул автор.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон достигли уровня настоящего союза. По его словам, это объединение наполнено реальным содержанием.

Зеленский во время своего выступления в Конгрессе США подарил флаг Украины спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. Украинский лидер подчеркнул, что флаг ему передали военнослужащие из зоны боевых действий в Артемовске.

А в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом Зеленский вручил своему коллеге медаль от бойца ВСУ, командира батареи HIMARS. Украинский лидер добавил, что военнослужащий ВСУ назвал американского президента «достойным этой награды не менее, чем он сам». В ответ Байден поблагодарил Зеленского и спросил, есть ли контакты этого бойца, чтобы лично его поблагодарить.