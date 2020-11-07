СМИ заявили о предложении Эрдогана Путину создать группу по Карабаху

https://static.news.ru/photo/b32c78be-2257-11eb-ae41-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Турецкий телеканал CNN Turk выступил с заявлением, что президент Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать рабочую группу по Нагорному Карабаху. Издание ссылается на собственные дипломатические источники.

По данным телеканала, предложение было якобы озвучено в ходе телефонных переговоров между главами двух стран 7 ноября. Эрдоган подразумевает урегулирование конфликта в Карабахе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что азербайджанская армия, взяв под контроль стратегически важный город Шуша в Нагорном Карабахе, сделала то, чего 30 лет не могла добиться Минская группа ОБСЕ. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.