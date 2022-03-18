СМИ заявили, что Европе окажется сложно выживать без российского газа

Сжиженный природный газ (СПГ) не заменит Европе российское сырьё. Такое мнение высказали авторы турецкого издания Anadolu. Они отмечают, что даже если Европа использует все свои терминалы с максимальной мощностью, она сможет принять не более 145 млн тонн СПГ, что компенсирует не более половины сырья, поступающего из России.

Авторы издания напоминают , что ежегодная потребность стран Европы в природном газе составляет около 340–350 млрд кубометров. В прошлом году Евросоюз импортировал из России примерно 380 млн кубометров газа в сутки и порядка 140 млрд кубометров в год. Если же теперь в ЕС решат заменить весь природный российский газ на СПГ, странам придётся импортировать до 275 млрд кубометров топлива, что составляет около половины всей мировой торговли.

Что касается замены трубопроводного газа на энергию из возобновляемых источников, то в этом случае Европе придётся построить ветряные мельницы мощностью 370 гигаватт. Если же ЕС решит ориентироваться на атомную энергетику, тогда союзу потребуется дополнительно 115 гигаватт установленной ядерной мощности, подчеркивают авторы Anadolu.

Ранее председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман заявил, что мир может находиться на пороге глобального экономического кризиса из-за ситуации на Украине. Он отметил, что состояние всемирной экономической системы напрямую зависит от сложившейся обстановки и крайне нуждается в экстренных мерах поддержки.

В свою очередь, глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что газоснабжение страны на следующий зимний сезон пока не обеспечено. По его словам, в случае блокировки поставок газа из России власти ФРГ не смогут обогреть все дома и продержать на плаву объекты промышленного производства.

В то же время, издание Das Erste написало, что отказ от газа из России может привести к закрытию заводов и нехватке топлива для жителей Германии. По словам экспертов, на поиск альтернативы потребуется много времени, а часть российских поставок вообще не получится заменить. Глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман, в свою очередь, отметил, что введение эмбарго на поставки энергоносителей в Германию из России навредит экономике и потребителям ФРГ сильнее, чем РФ.