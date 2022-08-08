СМИ: Запад потратил на Украину меньше, чем заплатил России за газ FP: Запад направил на помощь Украине $11 млрд, это меньше выплат России за газ

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Запад выделил на помощь Украине $11 млрд. Это меньше, чем он заплатил России за поставки энергетических ресурсов. Такие подсчеты провел Кильский институт мировой экономики в Германии, их приводит журнал Foreign Policy.

Согласно подсчетам, западные партнёры пообещали предоставить Киеву $31 млрд. При этом в началу июля было получено лишь около трети данной суммы.

На сегодняшний день общий объём оказанной помощи составляет около $11 млрд, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома готовится предоставить Украине очередной пакет военной помощи. Он оценивается в сумму $1 млрд. По имеющимся данным, в пакет войдут боеприпасы для дальнобойного вооружения и бронированный медицинский транспорт.

Также стало известно о том, что новый проект финансовой помощи Украине подготовила Европейская комиссия. Сумма составит 8 млрд евро. Помощь будет сочетать гранты и кредиты. Новый проект появился после того, как Германия отказалась предоставить кредитные гарантии для Киева на сумму до 9 млрд евро.