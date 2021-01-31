СМИ: заминированный автомобиль взорвался на сирийско-турецкой границе

https://static.news.ru/photo/072d47a6-63d3-11eb-ae5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/praefulgens

Заминированный автомобиль взорвался на сирийско-турецкой границе. ЧП произошло в городе Аазаз (САР), рассказал журналистам информированный источник на месте событий. По его словам, машина в момент инцидента была на местном рынке.

По предварительным данным, погиб один человек, ещё 27 получили ранения, пишет РИА Новости со ссылкой на собеседника. Населённый пункт находится на севере провинции Алеппо. Его контролируют протурецкие незаконные вооружённые группировки.

Накануне, 30 января, боевики подорвали заминированный автомобиль в промышленном районе города Африн, также на севере Алеппо. В результате теракта погибли минимум пять человек и 14 получили повреждения.

В Алеппо постоянно вспыхивают столкновения между радикалами, захватившими в регионе власть. Нередко они прибегают к террористическим актам. Кроме того, недавно бандиты напали на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама. При нападении шесть человек погибли. Из-за атаки террористов около поселения Вади Узейб трасса Саламия — Ракка на какой-то момент оказалась заблокирована, когда находящиеся там сирийские военные завязали бой с нападавшими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жертвами взрыва заминированного автомобиля в афганской провинции Нангархар стали восемь служащих сил безопасности. По данным администрации местного губернатора, взрыв прогремел утром 30 января на блокпосту в уезде Ширзад. Как отметил глава полиции Нангархара, детонация произошла в районе военной базы.