СМИ: заминированный автомобиль взорвался на сирийско-турецкой границе

Заминированный автомобиль взорвался на сирийско-турецкой границе. ЧП произошло в городе Аазаз (САР), рассказал журналистам информированный источник на месте событий. По его словам, машина в момент инцидента была на местном рынке.
По предварительным данным, погиб один человек, ещё 27 получили ранения,
Накануне, 30 января, боевики подорвали заминированный автомобиль в промышленном районе города Африн, также на севере Алеппо. В результате теракта погибли минимум пять человек и 14 получили повреждения.
В Алеппо постоянно вспыхивают столкновения между радикалами, захватившими в регионе власть. Нередко они прибегают к террористическим актам. Кроме того, недавно бандиты напали на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама. При нападении шесть человек погибли. Из-за атаки террористов около поселения Вади Узейб трасса Саламия — Ракка на какой-то момент оказалась заблокирована, когда находящиеся там сирийские военные завязали бой с нападавшими.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жертвами взрыва заминированного автомобиля в афганской провинции Нангархар стали восемь служащих сил безопасности. По данным администрации местного губернатора, взрыв прогремел утром 30 января на блокпосту в уезде Ширзад. Как отметил глава полиции Нангархара, детонация произошла в районе военной базы.