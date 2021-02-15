СМИ: ЮАР хочет вернуть около миллиона доз вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/f80aa0fe-7028-11eb-adcc-96000091f725_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Южно-Африканской Республики обратились к поставщику вакцин от коронавируса в страну с просьбой вернуть прибывшую в страну партию из миллиона доз препарата AstraZeneca и заменить их на другую вакцину.

Соответствующая просьба была направлена в Институт сыворотки Индии, который отвечает за поставки вакцин от COVID-19 в страны с низким и средним уровнем дохода и который в начале февраля передал в ЮАР партию препарата производства AstraZeneca и Оксфордского института, сообщает РИА Новости со ссылкой зарубежные СМИ.

Причиной для «отзыва» препаратов стали выводы учёных о том, что данный препарат слабо защищает людей от штамма коронавируса, распространённого в Южно-Африканской Республике.

Ранее власти ЮАР объявляли, что останавливают программу по вакцинации населения препаратом AstraZeneca и планируют заменить его на вакцину от Johnson & Johnson.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты Всемирной организации здравоохранения признали низкую эффективность ряда вакцин против отдельных штаммов коронавируса. При этом проблемы с эффективностью предотвращения заражения коронавирусом наблюдаются у вакцин компаний Novavax и Johnson & Johnson.