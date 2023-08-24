СМИ выяснили, какие страны станут новыми членами БРИКС UOL: пять стран станут новыми членами БРИКС

Фото: Prime Ministers Office/Press Inf/Global Look Press

Новыми участниками объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) станут пять стран, сообщил корреспондент бразильского портала UOL Жамил Шад. По его сведениям, в организацию войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Эти данные содержатся в итоговом документе саммита группы, с которым ознакомился журналист.

По его словам, одним из основных критериев выбора новых членов был географический фактор, который должен обеспечивать региональный баланс внутри объединения. В соответствии с этим принципом в БРИКС рассматривают также присоединение еще одной африканской страны. Также власти Бразилии хотели бы видеть в составе объединения Индонезию, но власти этого государства пока не намерены присоединяться к группе.

Саммит БРИКС проходит в настоящее время в ЮАР, он завершится 24 августа. Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что на мероприятии одобрили документ о расширении содружества. По ее словам, соглашение содержит принципы приема государств, которые хотят стать членами объединения. Пандор указала, что лидеры 23 стран проявили заинтересованность во вступлении государств в БРИКС. Она отметила, что неофициальных контактов с другими странами по данному вопросу было установлено еще больше.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «многомесячные интриги» Запада в целях помешать проведению саммита стран БРИКС не сработали. По ее мнению, «отрезвляющим фактором» в отношении действий западных стран для всего мира стала ситуация вокруг зерновой сделки.