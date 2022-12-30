СМИ выяснили, как США удалось сыграть на страхе Европы перед Россией FP: США из-за страха перед РФ смогли удвоить продажи вооружений странам НАТО в Европе

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

В 2022 году США удалось практически удвоить количество и стоимость заключенных контрактов по продаже оружия союзникам по НАТО. Причиной стал кризис на Украине, который заставил Европу задуматься о наращивании вооружения. Об этом в статье для издания Foreign Policy написал обозреватель Робби Грамер.

В прошлом году американское правительство одобрило 14 крупных оружейных сделок с союзниками по Альянсу на сумму около $15,5 млрд. В 2022 году количество контрактов увеличилось до 24 на сумму около $28 млрд с учетом Финляндии, — говорится в статье.

Грамер также отметил, что цифры демонстрируют, что Штаты уже смогли получить доход и в краткосрочной перспективе продолжают оставаться основным поставщиком оружия для европейских союзников.

Ранее комиссар бундестага Германии по обороне Ева Хёгль сообщила о том, что в бундесвере наблюдается значительная нехватка снаряжения и техники. По ее словам, в немецкой армии сейчас «мало почти всего», а «ситуация с материальной базой» стала хуже, чем это было до 24 февраля, поскольку Берлин передал Киеву вооружение и обмундирование, при этом не пополнив собственные запасы.

В свою очередь глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер заявил, что армия ФРГ ослабевает в результате поставок оружия на Украину из резерва Вооруженных сил Германии. По его словам, на положение немецких ВС негативно влияет каждая поставка вооружений, войска таким образом «каннибализируются».