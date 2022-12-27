СМИ выяснили, что Запад испугался «нефтяного ответа» России Les Echos: ответные меры России на потолок цен на нефть вызвали нервозность на рынках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нервозность увеличивается на мировых рынках в связи с подготовкой Россией ответных мер на введенный Западом потолок цен на нефть. Об этом говорится в статье французского издания Les Echos. Авторы материала отмечают, что готовность Москвы сократить добычу нефти вызвала серьезную обеспокоенность, поскольку даже незначительные ограничения производства способны усилить напряженность на нестабильном рынке.

В последние недели цены на сырье достигли самых низких отметок за год. Тем не менее за несколько дней ценам удалось заметно вырасти на фоне страхов уменьшения предложения на рынке и благодаря увеличению спроса в Китае, который сейчас смягчает свою «антиковидную» политику.

Еще одним фактором, который привел к росту цен, стала публикация данных о снижении запасов нефти в США и начале закупок сырья страной для восстановления необходимых запасов.

В начале декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

22 декабря Совет ЕС утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час. Мера должна будет вступить в силу 15 февраля 2023 года и продлится один год.